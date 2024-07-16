Kumsal Park’tan başlayarak Gültekin Şengör Sokak’ın Mehmet Akif Caddesi ile birleşme noktasına kadar olan güzergâh trafiğe kapanacak

Bölge esnafı ve sakinleri ile bilgilendirme toplantısı yarın

Başkent Lefkoşa'da Mehmet Akif (Dereboyu) Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve bunları bağlayan Gültekin Şengör Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon ana taşıyıcı boru hattı ilk etap yenileme çalışmaları 22 Temmuz’da başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 1986 yılında inşa edilen ve yıllar içinde ciddi hasar gören ana taşıyıcı hat boruları, tıkanmalara ve çöküntülere neden olarak atık suyun sızmasına ve kokuya neden oluyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi tarafından yapılan detaylı incelemeler, boru hattının ciddi yapısal deformasyonlar ve çatlaklar içerdiğini, bu nedenle mevcut boru malzemesindeki bozulmaların, yüksek basınçlı temizlik gibi yöntemlere dayanamayacağını ortaya koyduğu belirtildi.

-36 milyon TL yatırım bedeli

2022 yılında büyük bir kısmı yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattın geriye kalan bu bölümünün tamamen yenileneceği çalışmalar kapsamında borular, modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturulacak, mevcut ev bağlantıları yenilenecek.

Üç etaptan oluşacak ve 15 Eylül'e kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 milyon TL (1 milyon Euro) olduğu ve projenin Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçeceği belirtildi.

-Güzergâh trafiğe kapalı olacak.

Birinci etap çalışmaları kapsamında Kumsal Park’tan başlayarak Gültekin Şengör Sokak’ın Mehmet Akif Caddesi ile birleşme noktasına kadar olan güzergah, çalışmalar sırasında yaya ve araç trafiğinde güvenliği emniyet altına almak, aynı zamanda çalışmaların en azami hızla tamamlanmasını sağlamak için çalışmanın yürütüleceği güzergâh trafiğe kapatılacak.

Osman Paşa Caddesi veya diğer ara yollardan Mehmet Akif Caddesi’ne gelecek araçlar, Uluğ Bey Sokak istikametini kullanabilecek. Osman Örek Caddesi veya Başbakanlık trafik ışıkları tarafından Dereboyu’na doğru gelen sürücüler ise Gültekin Şengör Sokak istikametine yönlendirilecek. Kapatılacak bölgede bulunan iş yerleri ve konutlara erişim gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açık tutulacak kaldırımlardan sağlanabilecek. Kapanma noktalarına en yakın otopark alanlarına yönlendirme yapılacak.

Bu süreçte Dereboyu’nu kullanmak isteyen yurttaşların uyarı, tabela ve işaretlere dikkat etmesi ve belediye personelinin yönlendirmelerine uyması uyarısı yapıldı.

-Bölge esnafı ve sakinleri ile bilgilendirme toplantısı yarın

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetiminin bölgede yapılacak çalışmalara dair ayrıntılı bilgiler vermesi amacıyla yarın saat 20.00’de Kumsal Park’ta bölge halkı ve esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.