Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrasında, ülke genelinde tüm okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından hazırlanan projelerin ilgili yasa gereği Başbakanlık bünyesinde kurulan “Deprem, Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi”nde değerlendirilmesine devam ediliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, “Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi” bu çerçevede bugün bir toplantı daha yaptı.

Toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlık etti. Toplantıda komite, İMO tarafından daha önce projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullara ek olarak, çalışmaları yeni biten ve komiteye sunulan dosyaları görüşerek onayladı ve ihale süreçlerini başlattı.