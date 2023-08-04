Long Beach Medical Center, Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde, Uzman Klinik Psikolog Zeynep Çebi eşliğinde, deprem sonrası psikososyal destek eğitimleri düzenlendi.

Long Beach Medical Center’den yapılan açıklamada kayıp yakınlarına yönelik “Grup Psikoeğitim - Süreç Yönetimi” eğitimi dört hafta sürdü.,

Eğitimin amacı, "kayıp yakınlarıyla süreci bireysel çapta irdelemek, ortak duygu ve düşüncelerle iç görü kazandırmak, yasın etkilerini köreltmek, yası yaşarken günlük işlevleri yerine getirebilmeyi desteklemek" olarak açıklandı.