Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Ankara’da Türkiye Barolar Birliği ile bir görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, Birliğin Genel Merkezinde yer alan görüşmede Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Komite üyelerine deprem sonrası yaşanan adli süreç konularında bilgiler verildi.

Görüşmede Komite Başkanı Başkan Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu heyette yer aldı.

Ankara temaslarını tamamlayan Meclis Komite heyeti bugün Adıyaman ve Hatay’da görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyetin yarın KKTC’nde olması bekleniyor.