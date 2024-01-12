Denya Muhtarı Hristakis Panayotu, Türk askeri tarafından Denya bölgesindeki ara bölge yakınlarında yapılan çalışmaların devam ettiğini öne sürdü.

Haravgi gazetesi, Denya Muhtarı Hristakis Panayotu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’nin ilgili soruları üzerine yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Panayotu, Birleşmiş Milletler’in (BM) durumu yakından takip ettiğini söyledi.

KİPE’nin, Denya bölgesindeki ara bölge yakınlarında Türk askerlerinin çalışmalar yürüttüğüne dair şikayetleri sonrasında bölgedeki durumu sorması üzerine Denya Muhtarı Panayotu, derinliği yaklaşık 3 metre olan bir hendekle ilgili çalışmaların devam ettiğini gördüklerini belirtti.

Panayotu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile temasa geçtiklerini, Dışişleri Bakanlığı ile de sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Panayotu açıklamasında ayrıca hükümetin, şahsen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ayrıca BM’nin konuya gösterdiği ilgiden dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise KİPE’nin sorusu üzerine çarşamba gününden bu yana bir değişikliğin olmadığını, olası bir gerilimin önlenmesi için de bölgenin yakından takip edildiğini ifade etti.