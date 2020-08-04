Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Yılların siyasetçisi Serdar Denktaş dengeleri allak bullak etti...

Aslında gerçekten de aklında en azından bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı yoktu!

Genel Başkanlığı bıraktı bir süre kendini dinlenmeye almıştı...

Hedef 2025 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi!

Ama ne olduysa geçen hafta oldu...

UBP’den bir ekip gitti kendisine destek istedi!

DP olarak UBP’nin başkan adayını desteklemesini...

Burada taktik bir hata yaptılar!

Niye DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu değil de teklif Denktaş’a yapılmıştı?

Ataoğlu bu teklife haliyle bozuldu!

Ama Serdar Denmktaş’ta yapılan teklifi kabul etmedi...

Hemen ertesi günü de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

...

Siyasi kulislerde ise konuşulan şudur;

Serdar Denktaş, Ersin Tatar’ın oylarını zayıflatmak için adaylığını açıkladı...

Zira Fikri Ataoğlu başkanlığındaki Demokrat Parti aslında aday göstermeyecek, haliyle sağ oyların büyük bir bölümü UBP’ye gidecekti!

Peki Denktaş niye böyle bir atak yaptı...

Bu konuda söylenti çok;

Denktaş’ın bu adımı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yarayacağından, Serdar Denktaş’ta olası görüşmelerde müzakereci görevini alacak ve bir şekilde Saray’a adımını atacaktı...

5 yıl sonraki seçimlerde hedef gerçekleşecek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir aday haline gelecekti!

Bunlar kulislerde konuşulanlar...

Gayet de mantıklı!

Ama Serdar Denktaş’ın sağın oylarını bölüp Akıncı’nın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlaması konusunda en azından bizim bazı endişelerimiz var!

Kesin olan bir şey var ki, sağ ne kadar bölünürse, Akıncı ve Erhürman’ın önü daha da açılacak ve sağ adaylar da arkalarından nal toplayacaklar...

...

Sağda şu sıralar duyguları ile hareket etmeyen, ihtirası bulunmayan tek parti Yeniden Doğuş Partisidir...

Erhan Arıklı tehlikeyi görüp dün açıkladı;

Sağda çatı adayı için 9 Ağustos tarihine kadar süre verdi!

Her ne kadar bu birileri tarafından siyasi kurnazlık, sağ oyların partiye yönlendirilmesi olarak nitelendirilse de doğru olan buydu...

Baksanıza;

Ersin Tatar, Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Erhan Arıklı sağ adaylar olarak seçimlere girerse sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek için müneccim olmaya filan gerek yok!

Onun için Başbakan Tatar’ın bugün Ankara’ya yapacağı ziyaret önemlidir...

Dönüşte bambaşka kararlar bile çıkabilir!

Her türlü sürprize hazırlıklı olmak durumundayız...

...

Ersin Tatar, bugün Ankara’ya gideceği için dün sabah Lefkoşa Merit’de kahvaltılı grup toplantısı vardı...

Toplantıda ‘her şey’ konuşuldu!

Kırgınların gönlü alınmaya çalışıldı...

Ankara ziyareti öncesi partide birlik ve beraberlik mesajları verildi!

Bazı vekiller Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda sağda birlik önerileri yaptı ama çok da fazla kale alınmadı...

Toplantının büyük bölümünde de hükümetin yıkılmasına neden olabilecek imar planı üzerinde duruldu!

Genel Sekreter Ersan Saner, partinin yaptığı değişikliklerle planı milletvekili arkadaşlarına anlattı...

Şimdi UBP’nin revize ettiği plan hükümet ortağına sunulacak ve bu kez Halkın Partisi’nin duruşu beklenecek!

Ama şunu beklemeyin deriz...

Bu hükümet imar planı gerekçesiyle bozulmaz!

Hele de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi hassas bir sürecin başında hiç bozulmaz...

Bunun seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağını zaten kendileri çok iyi biliyor!

Bu arada Arıklı’nın sağda çatı adayı önerisini dikkate aldılar aldılar...

Almazlarsa da seçim sonuçlarını şimdiden görür gibiyiz!

Paşa gönülleri bilir artık...

MESAJ KUTUSU

Sayın Serdar DENKTAŞ, adaylığınızı açıklar açıklamaz her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Bu arada rahmetli ağabeyinizin partisi olan SDP’yi yeniden siyasi hayata kazandıracağınızı düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bakalım adaylığınız Ankara çevrelerinde nasıl karşılanacak onu da çok yakında öğreniriz değil mi?

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Sayın Ersin TATAR, bugün gerçekleştireceğiniz Ankara ziyareti elbette ülke için çok önemli ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de Derviş beyin yanına ara sıra uğramanız salık veriliyor. Zira kendisi şu anda parti içinde önemli bir güce sahip, tavsiyelerini almakta büyük yarar var...

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Sayın Mustafa AKINCI, Serdar beyin adaylık açıklamasından sonra bir hayli rahatladığınız hatta bunu bayram selfileriyle gülen gözlerinizle kutladığınız belirtiliyor. Karşınızda böyle darmadağın bir sağ varsa siz sevinmeyeceksiniz de kim sevinecek değil mi ama!

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Sayın Ahmet NOYAN, bir grup konuşmasında basın hakkında yaptığınız yorumlar kulağımıza fısıldandı doğrusu hiç yakıştıramadık! Madem ki paranız bu kadar çok siz de geleneğe uyun medya patronu olarak kamuoyunun karşısına çıkın. Öyle hariçten gazel okumakla da olmaz ki!

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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, olası bir hükümet değişikliğinde Dışişleri Bakanlığı makamının garanti olduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle de Maraş açılımı konusundaki çalışmalarınız bu konudaki şansınızı bir hayli artırıyor, hayırlara vesile olsun artık...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Kıb-Tek’e sorgusuz sualsiz alınması düşünülen ve kesinlikle seçim yatırım olacak olan istihdamlar konusunda ne kadar tepki gösterseniz haklısınız da bir de geçmişte sizin partinizin hükümette olduğu dönemini de unutmamak gerek. 30 kişilik istihdam nasıl ve kimler tarafından yapılmıştı acaba dersiniz!

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Sayın Mete ÖZMERTER, salgının ilk günlerinde yoğun uçak seferlerinizle memlekete yaptığınız katkılar elbette hiç unutulmayacak ama uçuşların hala devam etmesi konusunda bazı olumsuz yorumlar gelmeye başladı. Haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ahmet SERDAROĞLU, pek yakında bir internet gazetesini yayın hayatına geçirmek için sağlam bir ekip kurmaya çalıştığınız söyleniyor. Hayırdır yoksa meslek değiştirmeye mi karar verdiniz? Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, Allah utandırmasın artık...

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Serdar beyin adaylık açıklamasından sonra kafanızın bir hayli karışık olduğu ve bu ani gelişmeyi hiç hesaba katmadığınız konuşuluyor. Artık ok yaydan çıktığına göre parti olarak seçimlere hazırlanmaktan başka çareniz kalmadı, hadi bakalım gazanız mübarek olsun...

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Sayın Ersan SANER, olası bir hükümet bozulmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının çantada keklik olduğu bu makama da zaten kimsenin talip olmadığını duyduk. Bakalım imar planı konusunda yaptığınız değişiklik hükümetin kaderini nasıl değiştirecek, hep birlikte göreceğiz artık...

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Sayın Sibel SİBER, yeni oluşum konusunda hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini ve hem bunu hem de adaylık açıklamasını birlikte yapacağınızı duyduk. Bu arada mevcut adaylara karşı yaptığınız sert tepki de dikkatlerden kaçmadı, bu konuda haklı yönleriniz de bir hayli fazlaydı...