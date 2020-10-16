Derviş Gezer

Halk seni istemiyorsa inadın kime?
Soyadına rağmen oy vermiyorsa tafran neye?
Katılıma göre %4.5 almışsın ancak.
Toplam seçmene göre vurursak %2.5.
Nüfusa bakarsak %1.5.
Yani 350 bin kişiden seni onaylayan 4000 kişi.
Muhtarlık seçmeni kadar.
O zaman bu öfke bu gider ne için?
Küstüm oynamam mı diyorsun yani?
E hade güle güle.
Halk benimsememiş ve istememiş demek ki.
Var mı ötesi?
Yok arkadaş yok.
%4 kadarsın işte.
*****
Siyaset hamam gibidir.
Girersen terlemeyi göze alacaksın.
Hele ki Cumhurbaşkanlığı seçimi.
Öyle anahtar olup Bakanlık kapma yok.
Öyle 2 vekille Maliye Bakanı olmak da yok.
Çıkarsın buz gibi halkın karşısına.
Adına istersin oyları seçmenden.
Seçmen de bakar, dinler ve karar verir.
Vermiş de kararını.
%4 demiş.
Var mı fazlası?
Yok.
******
Öyle MYK’larda afralar tafralar.
Kendisi onuru korumuş da filanlar.
E bir sen mi onurluymuşsun Serdar Denktaş!
Bir sen mi iradeye sahipçıkmışsın!
Peh derler adama.
İradeler tahsislerde var mıydı sahi!
Onur var mıydı etik değil ama yasallarda?
Ha, o gün başka bugün başka mı diyorsun.
Deme bence.
Seni Maliye Bakanı yapanlara onursuz deme.
Seni parti başkanı yapanlara iradeye sahip çıkmadı deme.
Deme çünkü ayıp ediyorsun.
Ha umurumda değil mi diyorsun.
Okey.
Paşa gönlün bilir.
O zaman aldığın %4’ü boynuna as.
Siyaset mirasım bu diyerek keyfini sür.
Hade güle güle Serdar Denktaş.
Görüşmemek üzere.