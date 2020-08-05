Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Başbakan Tatar’ın Ankara ziyareti planlı bir ziyaretti...

Zaten kendisi de bu ziyareti bildiği için önceki gün kahvaltılı grup toplantısı yaparak Ankara ziyareti öncesinde partisi ile bir değerlendirme yaptı...

Ama Tatar’ın bilmediği bir şey vardı!

DP Genel Başkanı ve YDP Genel Başkanı’yla birlikte dün aynı uçakla Ankara’ya uçtular...

Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı’ya davet telefonu önceki gün akşam geldi!

Karşıdaki ses ‘Fuat Oktay’ın davetlisisiniz’ dedi...

Başka bir açıklama yapılmadı!

Haliyle iki parti başkanı dün öğlen uçağa binerken, hatta inerken bile hangi konu hakkında davetli olduklarını bilmiyorlardı...

Ama belli ki konu epey önemliydi!

Sonra Ankara davet edecek de gidilmemesi mümkün mü?

Bu arada Başbakan Tatar, Ataoğlu ve Arıklı dünkü Ankara uçağının ön koltuklarında hemen her şeyi konuştular...

Üçünün de kafaları hayli karışıktı!

...

Üç partinin aynı anda Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaret siyasetle ilgilenen hemen herkesin çeşitli yorumlarda bulunmasına neden oldu...

Kimi dedi ki;

Bu hükümet Ankara’da biter!

Dönüşte yeni hükümeti kurarlar...

Hatta, ‘Özgürgün’ü de alır gelirler’ diyenler de oldu!

Çünkü yeni hükümetin kurulabilmesi için 26 sayısı şart...

En son olarak Özgürgün’ün eğer dokunulmazlığının geri verilmediği halde adaya dönüş yapmayacağından adımız kadar eminiz...

Dokunulmazlık geri verilir mi?

Orası biraz zor görülüyor...

Yine de siyasette hele de bir seçim öncesinde ne olursa olsun biz şaşırmayız!

Siyasette her şeyin mubah sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz...

...

Onun için Ankara ziyareti büyük ihtimal hükümetin yıkılıp yenisinin kurulması için değil tamamen Cumhurbaşkanlığına yöneliktir...

Hani şu Arıklı’nın da sürekli söylediği çatı adayı meselesi!

Peki çatı Ankara’da kurulabilir mi?

Ya da kurulursa geri tepme ihtimali var mı?

Büyük ihtimalle geri teper...

Kaçınılmaz sonu dünkü yazımızda kaleme almıştık!

Bu arada Kudret Özersay’ın dünkü kısa açıklaması da önemliydi...

O da davet edilmiş ama seçim öncesi olduğu için uygun görmemiş!

Burada kafalar karışıyor işte...

Bir seçim öncesinde Ankara’nın davetini kabul etmeme gibi bir lüksü olabilir mi?

Kesinlikle olamaz!

O zaman başka bir ihtimal çıkıyor önümüze;

Bu operasyon Kudret Özersay’ı parlatma operasyonu olabilir mi?

UBP’nin başkanı aday...

YDP’nin başkanı da aday!

DP’nin başkanı metazori olarak Serdar Denktaş’a destek açıklaması yapacak...

Yine Cumhurbaşkanı adayı olan Özersay, Ankara’dan davet aldığını ama kabul etmediğini açıklayarak diğerlerinden farklı olduğunu ima etmeye çalışacak!

Farklı tutumu nedeniyle de parlayacak...

Olur mu olur!

...

Sahi, 4’lü hükümet niye bozulmuştu o günleri hatırlamak gerek...

HP’nin gerekçesi, Serdar Denktaş’ın oğluna verilen arazilerdi!

Bunu gerekçe göstererek hükümet gitti, yenisi geldi...

Size göre bu gerekçe doğru muydu?

Ya da başka nedenler mi vardı acaba!

Mesela yine çatı adayı meselesi...

O sıralar yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündem olmuştu!

Serdar Denktaş, çatı adayı tekliflerini kabul etmemiş ve bu nedenle bir gecede hükümet bozulmuştu...

Bunu birçoğu görmemezlikten geldi çünkü nedense gündem olmadı!

Dikkatlerden kaçak bir gelişmeydi bu...

...

Şu anda ülke gündemi Serdar Denktaş’ın adaylığını açıklaması oldu...

Beklenmeyen bir gelişmeydi çünkü!

Dün de bu konuda kulislerde konuşulanları sizlere aktarmıştık...

Serdar Denktaş, telefonla arayarak adaylığı konusunda açıklama getirme ihtiyacında olduğunu söyledi, onu da dinledik!

Cumhurbaşkanlığına aday olurken kimseyle temasta bulunmamış...

Buna Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil!

UBP’li yetkililerle hiç görüşmemiş...

Ama bunları söylerken tüm partilerin tabanlarına yakın olduğunu söylemeyi de unutmuyor!

Hesabını kitabını yapmış, ortada bir boşluk olduğunu görmüş ve adaylığını açıklamış...

Üç parti liderinin Ankara ziyareti ile de ilgilenmiyor bile!

Hedefi ikinci tura kalmak...

İkinci tura kaldığı taktirde de karşısında kimsenin tutunacağına imkan vermiyor!

Peki Ankara’dan çok ama çok özel bir mesaj gelirse diye sorduğumuzda da...

Ok yaydan çıktı artık, bunun geri dönüşü olmaz diye yanıtlıyor!

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, Ankara ziyareti en fazla da sizin için zor geçeceğe benziyor. Serdar bey belli ki adaylık konusunda Nuh diyecek ama peygamber demeyecek. Bakalım 24 saatlik Ankara ziyaretinin ardından ortaya nasıl bir tablo çıkacak en çok da merak edilen bu zaten...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, Ankara’nın davetini kabul etmeme konusunun ardında sanki de bize göre başka şeyler var gibi geldi. Kimi buna parlatma diyor kimi de bir adım öne çıkarma operasyonu. Bir de bakmışsınız sağda ortak aday siz olmuşsunuz. Ne büyük sürpriz olur ama değil mi?

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Sayın Ünal ÜSTEL, olası bir hükümet değişikliğinde adınızın İçişleri Bakanlığında anıldığını biliyor muydunuz? Hoş bazı bakan ve vekil arkadaşların bunu duyunca morali bozulmuş ama hele bir şu sürpriz Ankara ziyareti tamamlansın bakalım siyaset nelere gebe olacak hep birlikte göreceğiz artık...

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Sayın Mustafa NAİMOĞLULARI, siz kurbanlık satışlarında yarı yarıya düşüş yaşandığını söylediniz ama nedense kilosu 30 TL’den satılan kurbanlıklar bir iki saatte tükendi. Demek ki ne yapıyoruz biraz kardan düşerek eti daha ucuza satıyoruz. Bir deneyin kesinlikle farkı göreceksiniz...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Türkiye kökenlilerin de Güney’e geçebilme konusundaki açıklamalarınız tamamen seçime yönelik olsa da bir çoğunun ruhunu okşadı. Artık usta bir siyasetçi olma yolunda emin adımlarla gidiyorsunuz, hayırlara vesile olsun...

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Sayın Salih GÜRŞAN, pek muhterem ağabeyinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Yusuf KISA, dünkü köşe yazınıza göre demek ki şu anda kapalı olan Maraş’da yatırım yapmak için siz de kolları sıvadınız. Bu arada hem kazanma şansı olmadığını söyleyip hem de destek vermek biraz çelişkili olmadı mı?

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Sayın Süha TÜRKÖZ, tavla maçlarında yenik duruma düştükten sonra bir bahane bulup tavlayı kapatıp gittiğiniz yönünde iddialar yapılmaya başlandı. Aslında çok da kütü bir fikir olmasa gerek değil mi? Ama yakında rakip bulamayabilirsiniz bunu da göz önünde bulundurmak gerek...

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Sayın Ali PİLLİ, Güney’de vaka sayısında son günlerde artış yaşanınca bazı vatandaşlar çalışanlar dışında giriş çıkışların en azından bir süreliğine kapatılması yönünde istek mesajları göndermeye başladı. Bu konuda son karar elbette sizin!

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Sayın Dursun OĞUZ, bayram tatilinde çoğunluk tatil yerlerini tercih ederken sizin ülkeyi adım adım gezdiğiniz gözlemlenmiş. Bu arada Türkiye’den gelen suyun tarihi konusunda muhalifler aksi şeyler konuşmaya başladı, konuyu takip etmeniz isteniyor...