Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın hayatını konu alan “Denktaş in London Sergisi" 16 Kasım’da Londra’da açılacak.

KKTC Londra Temsilciliği'nden verilen bilgiye göre, Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan sergi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 16.30’da Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde açılacak. Sergi, 30 Kasım’a kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Daha önce KKTC ve Türkiye’nin çeşitli illerinde açılan sergi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğraf arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından seçilen 250 fotoğraftan oluşuyor.

Sergide, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın özel yaşamı ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile daha önce yayınlanmamış fotoğraflarının yanı sıra çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve kendi objektifinden oluşan fotoğraflar yer alıyor.

Sergi bu özellikleri ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini fotoğraflarla anlatmasıyla ayrı bir önem taşıyor.

Sergi aynı zamanda sanal sergi olarak denktassergi.com web sitesinden gezilebiliyor.

Pools Plus Cyprus ana sponsorluğunda, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği, KKTC Londra Temsilciliği ve Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilecek serginin kargosunu Türk Hava Yolları, tasarımlarını Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus), baskılarını ise Tanman Reklam yaptı.