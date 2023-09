KKTC siyasetinin deneyimli ismi Serdar Denktaş Kanal T’de canlı yayınlanan Kaptanın Günlüğü programına konuk oldu. Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Denktaş:“Mevcut hükümetin yanlış politikaları yüzünden eskiden ‘öteki’ Rum iken, şimdi Türkiye ‘öteki’ gibi görülüyor. Bu yanlış politikalardan derhal dönülmeli. Bizim Türkiye ve Türkiye halkıyla hiçbir sorunumuz olamaz” dedi. Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, KKTC Bakü Temsilciliği’ni Ziyaret Etti

Hükümetin ortaya bir irade koymadığını belirten Denktaş, mevcut uygulamaları eleştirerek doğru gibi görünen bir takım adımların uzun vadede Türkiye ve özellikle Türk halkıyla olan ilişkilere ciddi zararlar verdiğini belirtti. “Hükümet tarafından atılan adımlar insanımızın Türkiye’ye öteki olarak bakmasına sebep oluyor. Eskiden öteki Rum’du. Şimdi öteki Türkiye olmaya başladı. Çünkü uygulamada hatalar var. Bizim hükümetimiz hiçbir konuyu müzakere etmeden bizim ülkemizin insanlarının alışkanlıklarına ve düşüncelerine uyup uymacağını gözden geçirmeden uygulama yapma yoluna gidiyor. Buradaki iradenin fark etmesi gereken, burası bir ada, bazı imkansızlıklarımız ve imkanlarımız var. Ankara’dan her doğru görünenin burada da doğru olması çok ters sonuçlar verebiliyor. Buradaki insanlarla konuşmadan, buradaki sendika, sivil toplum kuruluşları gibi muhataplarlabelli konularda uzlaşma sağlanmadan atılan her adım bizi biraz daha aşağı çekiyor ve Türkiye halkı ile ilişkilerimizi bozuyor aramıza mesafe koyuyor. Bu yanlış uygulamalardan derhal dönülmelidir” diyen Denktaş hükümetin olumsuz her gelişmeyi de “Türkiye istedi” gerekçesiyle topluma lanse ettiğini, bunun vazgeçilmesi gereken bir algı olduğunu vurguladı.Denktaş sözlerine “Benim büyüdüğüm ev bana Türkiye’ye aşık olmayı öğreten bir evdir. Bizim Türkiye ve Türkiye halkıyla hiçbir sorunumuz olamaz” diye devam etti.

“ARTIK TEK SES OLUP KARARLILIK SERGİLEMELİYİZ”

Denktaş, ülkenin iki kutuplu bir siyasete hapsolduğunu ve bu siyaset anlayışının gerek kısa vadede iç sorunlarda, gerekse uzun vadede Kıbrıs meselesinin çözüme ulaşmasında hiçbir fayda sağlamadığını belirtti. Dünyaya karşı ülke olarak tek ses olmanın zorunluluğunun altını çizen Denktaş, “İç siyasetimize yönelik federasyoncular ve iki devletçiler olarak geliştirilen kamplaşma ile bir yere varmamız mümkün değil. Biz kendi içimizde nerelerde uzlaşabildiğimizi tespit edip dünyaya da Rum’a da tek bir ağızdan konuşmalıyız. Rumların başarısı tam da budur. Biz de bunu başarmalıyız. Bizim ülkemizde cumhurbaşkanı federasyonun olduğu masaya oturmam derken, CTP lideri ise Güney kesimine gidip federasyonu destekliyoruz derse, Rumlar da dünyanın geri kalanı da buradan bir kararlılık görmez ve işine geleni anlar. Bizim artık tek bir ağızdan bir kararlılık sergilememiz gerekiyor. Her iki kanat pozisyonlarını bozmadan bu konuda birleşmelidir” dedi.

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM”

Bu ülkede doğup büyüdüğünü, bu ülkede siyaset yaptığını ve 32 yıl boyunca bu ülkenin insanları tarafından seçildiğini belirten Denktaş, “Attığım her adım, yaptığım her konuşma bu ülkenin bir adım daha ileri gitmesini sağlamak için olmuştur. Ben doğru bildiğimi söylemekten vazgeçmem. Karşımdaki beni yanlış anlıyorsa, anlatır yanlışı gidermeye çalışırım. Kendime bu anlamda güvenim tamdır ve eğilip bükülemem. Belki Denktaş’ın oğlu olarak büyüdüğüm için bizim tabirimizle birilerine ‘yağ çekme’ ihtiyacı hissetmedim hiç. Ben bu ülkenin evladıyım, bir siyasetçisiyim, bu ülkenin geleceği için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım” diye konuştu.