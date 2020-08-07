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Denktaş, 30 yılda hangi seçimi kazanmış?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

07 Ağustos 2020, 03:22

Hakkı Atun’dan %28 ile devraldı DP’yi.

28 sene sonra DP %7.

Ama hep Genel Başkandı.

Şimdi CB adayı.

Halk diğer adayları benimsemedi diyor.

Sormak lazım Serdar Denktaş’a.

Halk kendini niye benimsesin?

Bu kadar adaydan benimsenecek tek aday kendisi mi?

Geçen 30 yılda halk kendisini benimsemiş mi?

Benimsemişse partisi 2018’de neden %7?

*****

30 yıldır seçim kazandım diyor Denktaş.

Aslında kesintisiz kazandığı sadece kendi vekilliği.

Angolemli gibi, Arabacıoğlu gibi, Üstel gibi.

Peki 28 yıl Başkan olduğu DP’ye seçim kazandırdı mı?

28 yılda, hiç kazandırmadı, sadece 2013’te kımıldadı.

O da emanet Eroğlu-UBP’li destekli 2013.

Ki zaten emanetçiler evlerine döndü.

Yıllara göre DP’nin aldığı oylar;

1998; % 22

2003; % 13

2005; % 13

2009; % 10

2013; % 23(Eroğlu +UBP destekli)

2018; % 7

*****

Rakamlar yalan söylemez.

Ama Serdar Denktaş aday.

Ki bu adaylığı onlarca soru taşıyor.

Kazanılmayacak  bir yarışa mı girdi?

Öyleyse eğer neden girdi?

Danıştığı, istişare ettiği yerler var mı?

Söylendiği gibi pazarlık var mı?

Kanaat bu soruları cevaplaması yönünde.

Ve göğsünü gere gere yarışa girmesi.

*****

Denktaş ilginç bir figür.

Bazan, muhalette ise eğer sağlam konuştu.

Ama iktidarda herşeyi unuttu.

Bu çok genel geçer bir Denktaş tanımı.

Seveni de, sevmeyeni de bu konuda mutabık.

Velakin, 30 yıl sonrası elinde ne var?

Bükülemeyen bileklerin öpülmesi var.

Etik değil ama yasal sözü var.

Bu noktada neyi savunacağı merakla bekleniyor.

Ankara duy sesimi mealinde Kıbrıs Milliyetçiliği vurgusu yapıyor.

Yeter mi göreceğiz.

*****

Son olarak bir de sözümden dönmem demiş.

Dönmesin zaten.

Bu iş “Artık parti başkanı olmaycam” sözüne benzemez.

Hani o sözden milyon kere dönülmüştü!

Ama çıktı er meydanına.

Dönmek ise artık çok zor yol bu yoldan.

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