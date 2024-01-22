Güney Kıbrıs açıklarındaki bir tenkeden denize atlayan kaçak göçmenin

kaybolduğu; arama çalışmalarında dün akşama kadar bir sonuca ulaşılamadığı haber verildi.

Rum kesimindeki arama ve kurtarma koordinasyon merkezinin, tekneden atlayan kişinin tespit edilmesi için Greko Burnu ile Ay. Napa arasındaki deniz bölgesinde koordine ettiği arama çalışmalarında dün akşama kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadığını yazan Haravgi gazetesi, kaçak göçmenin yüzerek karaya çıkmak için içerisinde bulunduğu tekneden denize atladığını belirtti.

Olayın, içerisinde yasa dışı yollarla seyahat edenlerin bulunduğu üç teknenin kıyıdan 2 deniz mili açıkta olduğu sırada yaşandığını kaydeden gazete, diğer yolcuların tanıklıklarına göre kayıp kişinin denize atladığını ve o andan itibaren kaybolduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Lübnan’dan giden teknelerde Suriye kökenli 190 düzensiz göçmen bulunduğunu ve ilk önce Larnaka limanına götürülen bu kişilerin daha sonra Koçinotrimithiya’da bulunan Purnara mülteci kampına götürüldüğünü ekledi.