77 yaşındaki Jennings evinde ölü bulundu

Denizde rahatsızlanan 72 yaşındaki Fadime Yazıcı kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ülkede turist olarak bulunan Yazıcı dün akşamüzeri Bafra’daki denizde yüzerken aniden rahatsızlandı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yazıcı’nın kesin ölüm sebebi otopside belirlenecek.

- 77 yaşındaki Jennings evinde ölü bulundu

Öte yandan dün sabah 10.00 sıralarında, Karşıyaka'da sakin Alan Edwin Jennings (E-77) evinde ölü bulundu. Jennings’in kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.