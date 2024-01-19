Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı… 2

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Deniz, bu iş birliğinin hayata geçmesine katkı koyan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Deniz, KTTO’nun Türkiye- KKTC ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini, bu yöndeki çalışmalarına hem Türkiye, hem KKTC hükümetleri tarafından destek verildiğini belirtti.

Bu alandaki ortak çalışmaların yakın gelecekte çok iyi sonuçlar vereceğine inanç belirten Deniz, Türkiye’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

KKTC ithalatının yüzde 67’sinin Türkiye’den yapıldığını ifade eden Deniz, öğrencilerin yüzde 40’ının da Türkiye’den geldiğini anlattı.

KKTC’de geliştirilen hizmet sektörlerinin başlıca destekçisinin Türkiye olduğunu ifade eden Deniz, KKTC ekonomisinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin büyümesiyle olan bağlantısına işaret etti.

KTTO’nun bu bakış açısına sadık kalarak, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için çalıştığını söyleyen ve bu çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden adaya yapılan iş ziyaretlerinin gittikçe arttığını belirtti.

Deniz, iki ülke iş insanlarının önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak tarım alanında KKTC’de ortak üretim yapması ve ürünleri birlikte pazarlamasının ön planda tuttukları bir konu olduğunu kaydetti.

Türk devletlerine yönelik çalışmalara da değinen Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yoldan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteğiyle ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Deniz, Türk devletleri ile olan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ülke refahının artmasına ve siyasi engellerin aşılmasına yardımcı olacağına inanç belirtti.