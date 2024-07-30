Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesinde Rum tüketicilerin, hükümet projeye katılsın yada katılmasın, proje bedelinin yüzde 63’ünü ödemek zorunda kalacaklarını Rum hükümetine bildirdi.

Fileleftheros gazetesi: “Öyle yada Böyle Kabloyu Ödeyeceğiz” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAEK) İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi hakkında Rum Meclisi’ne bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre RAEK yaptığı bilgilendirmede, Yunan Enerji Düzenleme Kurumu’yla yapılan ve AB tüzükleri temelinde imzalanan anlaşma uyarınca, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” projesine Rum hükümeti tarafından ödenek verilerek katılım sağlanmaması durumunda dahi Rum tüketicilerin yüzde 63’lük kısmını ödemek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Proje üstlenicisi ADMİE şirketinin, proje bedelinin 657 milyon euroluk kısmını “AB’yi Bağlamak” isimli fondan karşıladığını, eksik kalan 100 milyon euronun ise Rum yönetimi tarafından ödenmesi gerektiğini belirten PAEK, bu bedelin ödenmemesi durumunda ise, bedel karşılığının yüzde 63’ünün Rum tüketicilerden alınması veya Rum hükümetinin dava edilmesi ihtimalleriyle karşı karşıya kalınacağını vurguladı.

Haberde, projenin 2029 yılı sonunda faaliyete geçmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.