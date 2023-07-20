Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığını geleceğe taşıma açısından tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Turgay Deniz 20 Temmuz Basış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, “20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan enosisi engellemek için başlatılmış ve bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı ile yok olmuştur. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir.” Dedi.

Deniz’in mesajı şöyle:

“Bugün Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini kullanmakta ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de desteğiyle 49 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmektedir.

Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli mücadeleler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzun çok somut bir delilidir. Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isterim.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişte yaşananları bir daha yaşamaması için, kendilerine düşen görevin, egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devletine, her koşulda sahip çıkmalı ve geleceğe taşımalıdır.

Mutlu Barış Harekatı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarım”