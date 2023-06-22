Dem’s Cons Çanakkale Türk Spor Kulübü 2023-2024 futbol sezonunda takımı çalıştıracak

yeni teknik direktörü belirledi. Dem’s Construction Direktörü Süleyman Can ile teknik

direktör Ahmet Ogan, Dem’s Construction offisinde bir araya gelerek yapılan görüşmelerin

ardından taraflar arasında her konuda anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa 1.ligde mücadele

edecek olan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de teknik direktör

Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları da başlıyor.

“Yeni Umutlar, Yeni Hedefler”

Dem’s Cons. Çanakkale’nin yeni teknik direktörü Ahmet Ogan, “yeni umutlar yeni hedefler”

diyerek başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı Dem’s

Construction Direktörü Süleyman Can ve ekibine teşekkür etti. 2017-2018 sezonunda

Çanakkale A takım teknik direktörü olarak bir sezon görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 5

yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yeni hikaye yazmaya geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)1.ligde şampiyon olarak 1.lige geri

dönen Dem’s Cons. Çanakkale’de hedefleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, mevcut kadroda

bulunan tüm futbolcular ile çalışmak istediğini, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla

birlikte takım kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile güçlü bir kadro yapısı

oluşturarak hedeflerine ulaşmak istediğini söyledi. Yeni sezon planlaması konusunda da

bilgilere veren teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz da

başlayacaklarını belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sözleşme

imzalayacaklar.

Ekip hazır

Dem’s Cons. Çanakkale’de göreve getirilen teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde birlikte

çalışacağı ekibini de açıkladı. Yardımcı antrenör Hasan Maydon, kaleci antrenörü Mustafa

Özkaraman, fizyoterapist Ali Baletti, Doktor Emre Hamurtekin, Sporcu Sorumlusu İsmail

Aktu görev yapacak. Geçtiğimiz sezon Pera Larnaka Gençler Birliği’nde teknik direktör

olarak görev yapan Ahmet Ogan, Aksa 1.lig play-off şampiyonu olarak süper lige yükselmişti.