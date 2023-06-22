Dem’s Cons Çanakkale Türk Spor Kulübü 2023-2024 futbol sezonunda takımı çalıştıracak
yeni teknik direktörü belirledi. Dem’s Construction Direktörü Süleyman Can ile teknik
direktör Ahmet Ogan, Dem’s Construction offisinde bir araya gelerek yapılan görüşmelerin
ardından taraflar arasında her konuda anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa 1.ligde mücadele
edecek olan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de teknik direktör
Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları da başlıyor.
“Yeni Umutlar, Yeni Hedefler”
Dem’s Cons. Çanakkale’nin yeni teknik direktörü Ahmet Ogan, “yeni umutlar yeni hedefler”
diyerek başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı Dem’s
Construction Direktörü Süleyman Can ve ekibine teşekkür etti. 2017-2018 sezonunda
Çanakkale A takım teknik direktörü olarak bir sezon görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 5
yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yeni hikaye yazmaya geldiğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)1.ligde şampiyon olarak 1.lige geri
dönen Dem’s Cons. Çanakkale’de hedefleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, mevcut kadroda
bulunan tüm futbolcular ile çalışmak istediğini, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla
birlikte takım kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile güçlü bir kadro yapısı
oluşturarak hedeflerine ulaşmak istediğini söyledi. Yeni sezon planlaması konusunda da
bilgilere veren teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz da
başlayacaklarını belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sözleşme
imzalayacaklar.
Ekip hazır
Dem’s Cons. Çanakkale’de göreve getirilen teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde birlikte
çalışacağı ekibini de açıkladı. Yardımcı antrenör Hasan Maydon, kaleci antrenörü Mustafa
Özkaraman, fizyoterapist Ali Baletti, Doktor Emre Hamurtekin, Sporcu Sorumlusu İsmail
Aktu görev yapacak. Geçtiğimiz sezon Pera Larnaka Gençler Birliği’nde teknik direktör
olarak görev yapan Ahmet Ogan, Aksa 1.lig play-off şampiyonu olarak süper lige yükselmişti.
Dem’s Cons Çanakkale Türk Spor Kulübü, teknik direktör Ahmet Ogan ile anlaştı
Dem’s Cons Çanakkale Türk Spor Kulübü 2023-2024 futbol sezonunda takımı çalıştıracak
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