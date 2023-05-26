Dün akşam 20.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden A.N.A.I.’nın (E-19) 627,28 TL değerindeki 2 şişe alkollü içki ve buz paketi çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.