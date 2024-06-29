Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik - Girne dağyolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bekzhan Smailov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı. Bulak huzurda bulunan zanlı Bekzhan Smailov’un 28 Haziran 2024 tarihinde saat 08.45 raddelerinde Değirmenlik-Girne dağ yolu boyunca ZVF 726 plakalı salon aracı Girne istikametine doğru kullanan Boğazköy sakin zanlı Bekzhan Smailov (E-23-Kazakistan-Öğrenci) seyrettiği yolun sağında bulunan Değirmenlik kavşağına geldiğinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa değirmenliğe doğru dönüşe geçen Mağusa’da sakin G.Ö’nün (K-56, Ev Hanımı, KKTC) yönetimindeki KB 683 plakalı salon aracın sağ yan kısmına, aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan KB 683 plakalı araç yolun dışına çıkarak Değirmenlik Belediyesine ait metal aydınlatma direğine aracının sol yan kısmı ile çarptığı, yine çarpmaya müteakip ZVF 726 plakalı araç ileri doğru savrularak yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile Değirmenlik Belediyesine ait bilgi verici levhaya aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.Polis kaza sonucu yaralanan KB 683 plakalı araç sürücüsü G.Ö’nün ambulans ile L.D.H Acil Servisi'ne kaldırılmış olup orada yapılan muayenesinde sol bacak ve ayak üzerinde sıyrık, ve çekilen tomografi sonucunda boyun, sırt ve bel omur kemiklerinde kırık tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan müdahalenin ardından G.Ö’nün taburcu edildiğini ve yapılan soruşturmada ZVF 726 plakalı araca 200.000 TL, KB 683 plakalı araca 150.000 TL, aydınlatma direğine 30.000 TL, tabelaya ise 5000 TL tahmini hasar oluştuğunu mahkeme aktardı.

Polis memuru İbrahim Bulak zanlı Bekzhan Smailov’un suçüstü hali gereği tutuklandığını meselede yaralanarak LDH acil sevisine kaldırılan G.Ö’nün taburcu olup ikametgâhına gittikten sonra tekrardan fenalaşarak göğüs ağrısı sebebi ile Mağusa Devlet Hastanesi Acil servisinde müsaade altına alındığını ve yapılan kontrollerde göğüs cerrahisi tarafından pazartesi muayene yapılması öngörülerek taburcu edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Bulak mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ayrıca kazada yaralanan G.Ö’nün sağlık durumunda gelişme olma ihtimali olduğundan ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.