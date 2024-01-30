Girne - Değirmenlik dağ yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildiren polis sürücüleri uyardı.

Taçoy, Tarihi Her Ne Olursa Olsun, Kurultaya Hazır Ve Kararlı Olduğunu Söyledi Taçoy, Tarihi Her Ne Olursa Olsun, Kurultaya Hazır Ve Kararlı Olduğunu Söyledi

Polis Basın Subaylığı bu  güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.