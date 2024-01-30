Girne - Değirmenlik dağ yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildiren polis sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Girne - Değirmenlik dağ yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildiren polis sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
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