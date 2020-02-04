Değirmenin suyu nereden?

Değirmenin suyunu kim açıklayacak

Kuzey Kıbrıs yine bir seçimin arifesinde.

Ve sorulsa sokaktaki insana, en çok neden sıkıldınız diye, seçimler ve siyasetçilerden cevabını da verecek olan çoktur.

Ve gelenek yine değişmeden, kim daha çok solcu ! kim daha çok sağcı !yarışı içerisine girmeye başladı, adaylar.

Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik adaylığını açıklayan siyasetçiler, böylesi bir siyasi dil ve yöntem ile kendilerini diğer adaylardan farklılaştırarak oy avcılığına soyunmalarının toplum nezdinde karşılığının ne olduğunun cevabını hiç merak ettiler mi?

Eski zamanlarda oy getiren prim yapan böylesi bir dil, yeni zamanlarda artık revaçta değil.

Ve adayların birçoğu da ne yazık ki, bunun farkında değil.

Kıbrıs Türk toplumu, yeni şeyler duymak istiyor ve doğal olarak da farklı şeyler merak ve talep ediyor.

Mesela, adaylardan şeffaflık görmek istiyor.

Ve soruyor, seçim masrafları nasıl karşılanıyor ve adayların sponsorları kimler, kimler seçimlere yönelik hangi adaya ne kadar maddi katkı sağlıyor?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mal varlığını açıklayarak şeffaflık noktasında önemli bir adım attı.

Ancak ayni Mustafa Akıncı, örtülü ödenek noktasında 5 sene öncesinde ortaya koyduğu iddialı hatta suçlayıcı ve hedef gösterici açıklamalarının aksine bugün şeffaf olmaktan oldukça uzak bir noktada.

Genel seçimler sonrasında Kudret Özersay, seçim sürecinde partisinin yaptığı harcamaları tek tek açıklayarak tam bir şeffaflık örneği ortaya koyarak, ezber bozmuş, Kıbrıs Türk siyasetinden toplumun görmeye alışık olmadığı bir davranış sergilemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak olan tüm adayların seçim kampanyasında yönelik harcamaların kaynağını kamuoyu ile paylaşmaları, şeffaf olma noktasında adayların en önemli sınavlarından biri.

Bu noktada, seçime bağımsız olarak katılacak adayların işi üzerlerinde parti zırhı olmadığından biraz daha zor gibi görünüyor.

Ve seçimlerde başarılı olma noktasında manevi destek yanında maddi desteğin de önemi ortada.

Ve tam da bu noktada tüm gözler, Cumhurbaşkanı adaylarında.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, örtülü ödenek noktasında ortaya koymadığı şeffaflığı mal varlığını açıklayarak göstererek, en azından farklı bir başlangıç yaptı.

Ve bugün itibarı ile adaylığını açıklayan Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet partisi başkanı Tufan Erhürman ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın mal varlıkları ile ilgili açıklama yapıp yapmayacakları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Siyasi ahlak ve etiğin bir gereği olması yanında şeffaflık noktasında da önemli bir adım olan adayların mal varlıklarını açıklamaları toplumsal bir beklenti olarak adayların karşısında durmakta.

Ve sonrasında da Kıbrıs Türk toplumu seçim bütçelerinin de şeffaflığını merak ediyor.

Seçim bütçesini yanında kampanyaya dair harcamaları tüm şeffaflığı ile ortaya koyacak adayların da oy oranını artıracağı şüphe kaldırmaz bir gerçek.

Kısaca, Kıbrıs Türk halkı merak içerisinde soruyor, “değirmenin suyunun nereden geldiğini” açıklamaya cesareti olan aday var mı? diye.

Şeffaflık, KIBRIS MANŞET olarak seçim süreci boyunca en çok üzerinde duracağımız konulardan biri olacak.

Şimdiden belli.