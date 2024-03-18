DEDEKTİFE 90,000.-TL VEREN KADIN KİM ?

Geçtiğimiz hafta ülkemizde bu da oldu diyerek gündeme gelen ve eski eşini takip etmesi için kendisine para verildiğini ve dedektif olduğunu belirten Öner Onaylı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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KIBRIS MANŞET’e ulaşan Hukuk çevrelerinden bazı hukukçular “Özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlamasıyla dedektif cezaevine gönderilirken kendisini 90,000 TL ödeyerek suça teşvik eden kadının kim olduğunun merak edildiği ve kadının da azmettiricilik suçundan mahkemeye çıkarılması gerektiğini belirttiler.