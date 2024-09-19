(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ateşli silah tasarufu ve taşıma suçlarından yargılanan Mevlevi köyü muhtarı Turgay Yıldız, Ersin Gökçebell ve Yasemin Tunçbilek hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Barkın, sanıkları yargılandıkları tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, muhtar olan sanık Turgay Yıldız’ın kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini, ateşli silah kullanmaktan men edilen Ersin Gökçebelli’ye vererek, suça katıldığını söyledi.

Yargıç, Ersin Gökçebelli’nin eşi Yasemin Tunçbilek ile ava gittiğini söyledi. Ateşli silah taşıma suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve taşımaktan men edilen Ersin Gökçebelli’nin devlet otoritesini hiçe saydığını kaydeden yargıç, muhtar olan sanığın ise devlet otoritesine karşı sorumlulukları olmasına rağmen suçun işlenmesine büyük katkı koyduğunu belirtti.

Ateşli silahlarla ilgili tüm dünyada düzenlemeler olduğundan bahseden yargıç, toplumu ve kamu menfaati için yasal gerekliliklerin olduğunu belirtti.

Yargıç, sanık Yasemin Tunçbilek’in ise sadece ava giderek suça iştirak ettiğini, herhangi bir sabıkası olmadığını söyledi.Yargıç, sanık Gökçebelli’nin sabıkası olduğunu, sanık Yıldız’ın ise sabıkası olmadığını ifade etti.

Yargıç, sanıkların söz konusu suçları kriminal bir amaçla işlememiş olmalarını da lehlerine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanıklara ceza takdir ederek, suç katılım durumlarının ve sabıklarının ele alındığını, bu nedenle ceza takdirinde ayrıma gittiklerini belirtti.

Yargıç, sanık Gökçebelli’yi 18, Yıldız’ı 9 ay ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, Yasemin Tunçbilek’e ise hapis yerine para cezası vermeyi uygun bulduklarını, 12 bin TL para cezasına çarptırdıklarını açıkladı.