Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. S. Habib Mazharimousavi, İngiltere’nin önde gelen bilimsel yayınevlerinden Institute of Physics (IOP) tarafından verilen "Güvenilir Hakem Ödülü"ne layık görüldü.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ödülün, bilimsel yayınların değerlendirilmesine katkı sağlayan ve editörler kuruluna önemli destek sunan isimlere verilden prestijli bir ödül olduğu kaydedildi.

2023 yılında tüm dünyada düzenli olarak iyi incelemeler sunan hakemlere IOP Güvenilir Hakem Ödülü vermeye başlayan prestijli yayınevinin, editörlerinin tüm inceleme raporlarını 1’den 5’e kadar bir ölçekte derecelendirdiği ifade edilen açıklamada, 5 üzerinden 5 puan alan hakemlerin olağanüstü kalite statüsüne ulaşarak, Prof. Dr. Sakallı ve Prof. Dr. Mazharimousavi’nin layık görüldüğü Güvenilir Hakem Ödülü’ne sahip olma imkanı yakaladığı belirtildi.

Bu ödülün, yalnızca yüksek düzeyde değerlendirme yetkinliği ve bilimsel literatürü mükemmel bir standartta eleştirme becerisi sergileyen hakemlere verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Prof. Dr. S. Habib Mazharimousavi’nin bu ödülü kazanmış olmaları, Türk bilim dünyası için gurur verici bir başarı olurken, bilimsel makalelerin değerlendirilmesine olan katkılarının da takdirle karşılandığının bir göstergesi olma özelliğini taşıyor.”