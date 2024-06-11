Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ve Eczacılık Fakültesi’nin birlikte organize ettiği "akılcı ve doğru ilaç kullanımı" etkinliği kapsamında, bir grup öğretim üyesi ve öğrenci, yerel bir hasta bakımevini ziyaret ederek hastaların ilaç kullanımı ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Eczacılık Fakültesi’nin düzenlediği ziyarette ilaç kullanımı ve tedavi hakkında bilgi verdi. Kullanılan ilaçlar, kullanım sıklıkları ve doktora olan erişim tek tek dinlendi, kullanılan ilaçlara bağlı olarak olası yan etkiler aktarıldı.