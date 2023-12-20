Öğrenciler, cuma günü Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ-ADK) ile koordineli olarak etkinlikler düzenleyecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında; yarın saat 14.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde, Mücahide Öğretmen Aysel Soykara ile Mücahit ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın konuşmacı olarak katılacağı halka açık “Mücahitler Anlatıyor” paneli düzenlenecek.

DAÜ-ATAUM Başkanlığı ve öğrenciler cuma günü ise saat 14.00’te “şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulamak ve öğrencilerin Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde yaşadıklarını daha iyi öğrenerek bunları gelecek nesillere doğru şekilde aktarmalarına ortam sağlamak” amacıyla,Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret edecek.