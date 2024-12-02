Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Çocuk Hakları Kulübü tarafından “Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 30 Kasım’da yapılan çalıştaya üniversiteye bağlı Psikoloji Öğrencileri Kulübü, Hukuk Kulübü, Özel Eğitim Kulübü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü de paydaş olarak destek verdi. Açılış konuşmalarının ardından çocuk hakları konusunda bir panel yapıldı.

Panelde, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. Yılında Başardıklarımız ve Başaramadıklarımız", DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın “Okullarda Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Psikoeğitimsel Müdahale Yöntemleri” ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade tarafından "KKTC'de Çocuk Hakları Aktivizmi ve Savunuculuk" başlıklı sunumlarda bulundu.

- 8 farklı masada çocuk hakları tartışıldı

Panelin ardından 100’ün üzerinde katılımcıyla oluşturulan çalıştay masalarında, 8 ayrı başlıkta çocuk hakları çerçevesinde konular tartışıldı.

SOS Çocuk Köyü, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Kıbrıs Otizm Derneği, Mülteci Hakları Derneği, DAÜ Eğitim Fakültesi, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katılımcıların moderatör olarak yer aldığı çalıştay masalarında; “Aile Bakımından Yoksun veya Yoksun Olma Riski Barındıran Çocuklar”, “Özel Gereksinimli / Engelli Çocuklar”, “Kıbrıs’ta Yabancı / Mülteci / Sığınmacı Çocuk Olmak ve Haklara Erişim”, “Eğitim ve Gelişimde Çocuk Hakları”, “Yasal Boyutuyla Çocuk Hakları”, “Kurum ve Kuruluşların Çocuk Haklarına Bakış Açısı”, “Dijital Alanda ve Medyada Çocuk Hakları” ile “Psikososyal Destek Mekanizmalarına Erişim” konuları ele alındı. Ardından her çalıştay masasının temsilcisi, hazırlanan raporları katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Can Azer tarafından katkı sunanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

- Çopur

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DAÜ Çocuk Hakları Kulübü Başkanı Zeynep Çopur, son zamanlarda basına yansıyan çocuk haberlerinin umut ve mutluluk yerine acı verdiğine dikkat çekti. Çopur, çocukların tedbirsizlik, bilgisizlik, liyakatsizlik ve merhametsizlik nedeniyle maruz kaldıkları muamelelerin, suistimallerin ve saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu olumsuz gelişmelerin, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerini harekete geçmeye teşvik ettiğini belirten Çopur, bu tür sorunların bilgi ve farkındalıkla önlenebileceğini söyledi.

- Azer

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Çocuk Hakları Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Can Azer de, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1996 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf oldu. Bugün burada, bu sözleşmenin gereklerinin ne ölçüde ve nasıl yerine getirildiğini tartışacağız. Çalıştay, bu amaç doğrultusunda büyük bir öneme sahiptir.” ifadelerine yer verdi.

KKTC’de çocuk haklarıyla ilgili kat edilmesi gereken yolu çalıştayda değerlendireceklerini ifade eden Azer, bu çalışmaların geleceğe umut ışığı olacağına inanç belirtti.

Azer, çalıştay sonucunda ortaya çıkacak raporların, devletin ilgili ve yetkili mercilerine sunulacağını dile getirdi.

- Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da, “Dünyadaki tüm çocukların eğitim, sağlık ve barınma gibi hem sosyal hem psikolojik hem de fiziksel pek çok hakka sahip olduklarını biliyoruz. Günümüzde ne yazık ki, çocukların çeşitli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarına, eğitim alamadıklarına üzülerek tanık oluyoruz. Bu nedenle bugün burada gerçekleştirilecek çalıştay nedeniyle büyük bir heyecan duyuyorum.” diye konuştu.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak raporların gelecek için büyük bir örnek teşkil edeceğine inandığını kaydeden Kılıç, çalıştayda, çocuk hakları konusundaki artıları ve eksileri görme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

“Çocuk Hakları temalı bu çalıştayın, engelli bireyler, kadın hakları gibi pek çok başka alanda da devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum.” diyen Kılıç, üniversite olarak topluma ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam edeceklerini söyledi.