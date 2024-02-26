Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında, “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” katalog tanıtımı ve söyleşisi yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında, DAÜ Yayınevi’nin yeni yayını olan ve koleksiyoncu Zeka Hoşgör’ün biriktirdiği sandıklarını ve taşıdıkları değerleri halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayımlanan “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” kataloğu tanıtıldı.

Gazimağusa Belediyesinin de katkı koyduğu etkinliğe CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı ve DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Şebnem Hoşkara, DAÜ Yayınları hakkında bilgi verdi ve yayınlarını DAÜ üzerinden yapmak isteyen yazarların artmaya başladığını söyledi. Hoşkara, üniversitenin görünürlüğünü artırmak, bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamda yayınlar yaparak üniversiteyi topluma taşımak adına büyük çaba sarf ettiklerini de ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise konuşmasında, DAÜ’nün kalitesi ve eğitimi ile sadece Gazimağusa’nın değil KKTC’nin en önemli üniversitesi olduğunu belirterek, DAÜ’ye gelen öğrencilerin etkisinin sadece Gazimağusa ile sınırlı olmadığını tüm ülkeyi etkilediğini vurguladı. DAÜ’nün yükseköğrenim sektöründe vazgeçilmez olduğunu ifade eden Uluçay, devlet yetkililerine DAÜ’ye daha çok sahip çıkması çağrısında bulundu. DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında birçok ortak projeye imza atıldığını da belirten Uluçay, keyifli bir söyleşi geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Zeka Hoşgör de söz alarak, emeği geçenlere ve DAÜ’ye kendisine ve eserlerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.