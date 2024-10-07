DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim Perşembe günü, saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan etkinlikte, üç farklı nesilden kadın elektrik mühendisleri; meslek seçim süreçlerini, eğitim ve kariyerlerinde yaşadıkları zorlukları, başarılarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

İnteraktif bir formatta katılımcılarla etkileşimli olarak gerçekleştirilecek olan söyleşi kapsamında EMO’ya kayıtlı ilk kadın elektronik mühendisi olan Özcan Bundak, EMO Eski Başkanı Ayşe Tokel, mühendislik dünyasında çeşitli altyapı projelerinde görev alan Dilara Altınok ve genç nesli temsilen sektörde çeşitli projelere imza atan Çise Koççat konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşi ile bilişim, teknoloji ve mühendislik alanlarında daha fazla kadının sektörde aktif rol almasını sağlamak, ekonomik büyümeye ve insana yakışır iş fırsatlarının yaratılmasına hizmet etmek amaçlanıyor.

- “Farkında olalım ve geleceği birlikte eşitlik temelinde inşa edelim”

Etkinlik Organizasyon Komitesi, etkinliğin sadece kadınlar için düzenlenen bir etkinlik olmadığını, gelecek nesillerin daha güçlü adımlarla ilerleyebilmesi ve her sektörde eşitliğin sağlanabilmesi için tüm toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bizim için zordu, ama sizler için daha kolay olsun. Farkında olalım ve geleceği birlikte eşitlik temelinde inşa edelim.” ifadelerini kullandı.

- Kılıç: “Toplumun ilerlemesi için kritik önem taşıyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, DAÜ olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve genç kadınların eğitim ve kariyer yolculuklarını kolaylaştırmak adına sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam ettiklerini kaydederek kadınların bilişim, teknoloji ve mühendislik alanlarında daha fazla yer almasının toplumun ilerlemesi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kılıç, etkinliğin yeni nesil için daha eşit bir geleceğin kapılarını aralayarak ilham kaynağı olmasını temenni etti.