Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Etkinlik Birimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 11’incisi, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleşti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçılarının sahne aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk olarak KKTC’nin sevilen rock gruplarından Living Coil’in, ardından DDR ve gecenin ilerleyen saatlerinde ise Lick’in sahne aldığı belirtildi.

Türkiye’nin rock sanatçılarından Can Gox’un, “Haydar Haydar” ve “Unutma Beni” gibi eserleri seslendirdiğinin ifade edildiği açıklamada, Türkiye’nin rock gruplarından Köfn grubu “Bi Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “Kalpsiz Bir Serseri” gibi parçaları ve son olarak sahne alan Yüzyüzeyken Konuşuruz rock grubunun ise “Dinle Beni Bi”, “Boş Gemiler”, “Sen Varsın Diye”, “Köşebaşı” gibi eserleri seslendirdiği belirtildi.

Açıklamada, konserler sonunda sanatçılara Rektör Vekili Prof. Prof. Dr. Osman Karatepe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından teşekkür plaketinin takdim edildiği kaydedildi.