Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi tarafından bugün “Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı” adlı çalıştay yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre başkanlığını Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer’in yaptığı çalıştayda Uzm. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Uzm. Fzt. Özge Çiftçi de yer aldı.

Çalıştay açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Daire Müdürü Behçet Çelebi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yöneticileri, ortaokul ve lise öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Çalıştay Başkanı Tüzün, okullarda fizyoterapi farkındalığının oluşturulması açısından ülkede bir “ilk” olma özelliğini taşıyan çalıştayın bu alandaki fırsatların keşfedilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Tüzün, çalıştaydan çıkacak sonuçların ve raporların “yol gösterici” olacağını belirtti.

Malkoç ise çalıştayda yaptığı konuşmada DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin DAÜ’nün sağlık alanına açılan “ilk penceresi” olduğunu belirterek, fakültenin ülkede sağlık alanında daha iyiye ulaşmak ve bu amaçla hizmet edecek sağlık bilimciler yetiştirmeyi amaçladığını aktardı.

DAÜ Rektörü Kılıç toplumun ihtiyaçlarına göre adımlar atmanın üniversitelerin görevleri arasında olduğuna işaret ederek, DAÜ’nün yaptığı çalışmaların yol gösterici ve rehber olduğunu belirtti. Kılıç, çalıştay sonucunda çıkacak sonuçların hem ülkenin sağlık alanına rehberlik etmesini hem de elde edilecek bilgilerin geleceğe taşınarak planlamada yer almasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumlarda “Okulda Sağlık”, “Fiziksel Aktivite”, “Pediatrik Ortopedi ve Postür”, “Pediatrik Nöroloji”, “Pediatrik Kardiyopulmoner”, “Pediatrik Pelvik Problemler” ve “Okulda Ergonomik Yaklaşımlar” olmak üzere toplamda yedi konu başlığı ele alındı.