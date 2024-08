DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 5 numaralı salonda iki oturumla birlikte yuvarlak masa toplantısının yapıldığı seminerde günün önemli sorunlarından biri olan kültür varlıklarının korunması konusu ele alındı.

Seminer TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı arasındaki ikili iş birliği protokolü uyarınca yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen beşinci toplantı oldu.

Birçok farklı disiplinin bir arada çalışmasına imkân kılan kültür varlıklarına ilişkin seminerin açılış konuşmasını, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Eş Başkanı Ali Tuncay yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumda Proje Kurucusu ve Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuray Ekşi “Uzay Kültür Varlıklarının Korunması (Protection of Space Cultural Property)” hakkında bilgi verdi. Ayrıca DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba ise Kültürel Miras ve İnsan Hakları (Cultural Heritage and Human Rights) başlıklı bir sunum yaptı.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise TÜBİTAK ortak Projesi Kurucu ve Yürütücüsü olan Primorsk Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin, “Birbirine Bağlı Sistemler: Turizm, Restitüsyon ve Kültürel Miras Arasındaki Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması (Interconnected Systems: Uncovering the Dynamics Between Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Aynı oturumda Proje Araştırmacısı ve Primorska Üniversitesi Turizm Araştırmaları Fakültesi Öğretim Elemanı Miha Bratec, “Yasal Sınırlar Arasında Köprü Kurmak: Turizm, İade ve Kültürel Miras için Arabuluculuk Süreçlerinde Mevzuatların Karşılaştırılması (Bridging Legal Boundaries: Comparing Legislations in Mediation Processes for Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkındaki sunumunu Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Seminerin sonunda yuvarlak masa tartışmasına geçilerek, konuyla ilgili akademisyen, araştırmacı ve paydaşların fikir alışverişinde bulundukları son kısım gerçekleştirildi.

-DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular” Seminer kapsamında, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, Proje Kurucusu ve Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi, TÜBİTAK ortak Projesi Kurucu, Yürütücüsü olan Primorsk Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Eş Başkanı Ali Tuncay tarafından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında, DAÜ’nün seminere ev sahipliği yapmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Kılıç’a teşekkürlerini sunan heyet, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’a “Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular” isimli seminer içeriği hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Kılıç da DAÜ hakkında bilgiler vererek, toplum kültürüne faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmanın DAÜ’nün misyonları arasında olduğunu vurguladı.

Ziyaret, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ın heyete hediye takdiminin ardından çekilen anı fotoğrafı ile sona erdi.