Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, “Kıbrıs Türk Basınında 19 Mayıs Coşkusu” konulu sergi ve müzik dinletisi düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10:00’da, Rektörlük Binası girişinde yapılan sergi açılışına DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, bölüm başkanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan açılışta konuşan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andı, geleceğe ışık tutan gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise konuşmasında, 19 Mayıs tarihinin esaretten özgürlüğe, bağımsızlığa giden önemli bir tarih olduğunu belirterek, söz konusu tarihte milli mücadele fitilinin yakıldığının altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere emanet edilen bir bayram olarak nitelendirdiğini belirten Karatepe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere ve çocuklara verdiği önemin sadece bayramlarla değil verdiği mesajlarda da açık olduğunun altın çizdi. Karatepe, bugün gençlerin özgürlük içinde yaşamasını yıllar önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadeleye borçlu olduğunu belirterek, gençlere bu günlerin değerini bilmelerini tavsiye etti. Atatürk’ün nutuklarında ve verilen mesajlarında önemli bilgilerin yer aldığını aktaran Karatepe, mesajları iyi anlamanın son derece önemli olduğunu aktardı. Karatepe konuşmasının sonunda tüm gençlerin bayramını kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi eşliğinde Rektörlük Binası girişinde açılan sergi ziyaret edildi.