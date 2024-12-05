Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Engelli Öğrenci Birimi ile Kıbrıs İşitme Konuşma Eğitim Vakfı (KİKEV), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Parmaklarımın Sesine Kulak Verin” konulu işaret dilinde seminer düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda yer alan seminere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç seminerin başında yaptığı konuşmada, DAÜ'nün, kaliteli eğitim verme misyonunun yanında, topluma hizmet odaklı projeler üretme misyonuyla da ön plana çıkan bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme ve konuşma engelli bireyler ile onların yakınları için böyle önemli bir etkinlik organize edilmesinden dolayı büyük bir gurur duyduğunu kaydeden Kılıç, "Hiç şüphesiz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu gerçeği unutmadan, engelli bireyler adına empati yapabilmeli ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için hem bireysel hem de kurumsal anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.” dedi.

DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer de konuşmasında, üniversitede bulunan işitme ve konuşma yetersizliği olan öğrencilerle etkili iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı. Değer, bu öğrencilerin eğitim hayatına katılımını artırmakla beraber üniversite yaşamının her alanına, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Değer, "İşaret dili, iletişimin önemli bir parçasıdır ve sadece ellerimizin hareketleriyle değil, aynı zamanda yüz ifadelerimiz ve mimiklerimizle anlam kazanan sessiz bir dilidir.” şeklinde devam etti.

Seminer’de KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru "İşitme Engelli Bir Matematik Öğretmeninin Hikayesi ve KİKEV Çalışmaları" konulu, DAÜ BÖTE Öğretim Görevlisi İşaret Dili Eğitmeni Dr. Rahme Uygarer ise "Türk İşaret Dili Eğitimi'nin Tanıtımı" konulu sunum yaptı.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.