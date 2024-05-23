Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hemşirelik Bölümü, 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası kapsamında, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı'ndan Havin Kılıç anısına Voleybol Anı Turnuvası düzenledi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, Şampiyon Melekler Takımı anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Turnuvaya, Hemşirelik Bölümü öğrencileri, bölüm hocaları ve Havin Kılıç'ın aile üyelerinden oluşan toplam 6 takım katıldı. Turnuvada yüksek lisans öğrencilerinden oluşan takım birinci, bölüm hoca ve ailelerinden oluşan takım ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerinden kurulan takım da üçüncü oldu. Turnuva sonunda kazanan takımlara kupa ve hediyeleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından takdim edildi.