Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, geliştirilen "Dinamik Denge Ölçeği Platformu", Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil almaya uygun bulundu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre patent başvurusu DAÜ tarafından finanse edildi.

Başvuru sahibi olan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu’nun danışmanlığında geliştirilen platform, bölümdeki bir ders kapsamında yürütülen proje ile üretildi.

-Proje Ekibinde DAÜ Mezunları Yer Aldı

Ekibinde DAÜ Mezunları yer alan projeyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Özellikle çocuklar için faydalanılabilecek olan bu platform; sağlık, spor, eğitim gibi çeşitli alanlarda ve farklı yaş gruplarında da kullanılabilecek. Farklı zeminleri ile farklı şekillere girebilme özelliğini taşıyan platform, aynı zamanda saha çalışmalarında da fayda sağlayacak. Platformun proje ekibinde Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu’nun yanı sıra, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Programı Mezunları Uzman Fizyoterapistler Erdoğan Çetintaş, Hatice Hacıküçük, Hayriye Tomaç ve Tuğba Obuz ile Lisans Programı Mezunu Fizyoterapist Nazan Şeker de yer aldı”.