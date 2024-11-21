DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın yürüttüğü “Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliğinde çocuklar doğayla etkileşimde bulundu.

-Yazgın

Doç. Dr. Eda Yazgın, “Dünya Okul Dışarıda Günü” etkinliğinin, küresel bir eğitim hareketi olduğunu belirterek, her yıl öğretmenlerin sınıflarını açık alana taşıyarak, çocukların sınıf dışı öğrenme, deneyim ve oyun haklarını savunduğunu kaydetti.

Etkinliğin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun bir eğitim kampanyası olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yazgın, bu tür etkileşim fırsatlarının öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini güçlendirdiği gibi, çocukların gelişimsel haklarının korunmasına ve savunulmasına yönelik farkındalık oluşturduğunu belirtti. Doç. Dr. Yazgın, üniversite-okul iş birliklerinin güçlendirilmesinin toplumsal gelişim hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını da ifade etti.

-Varoğlu

Beyarmudu Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi Müdürü Buse Varoğlu ise, “Mezunu olduğum fakültede öğrencilerle, meslektaşlarımla ve hocalarımla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için çok şanslı hissediyorum” diyerek, üniversite-okul iş birliğinin devamını diledi.