Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, sürdürülebilir mimaride önemli bir yere sahip olan ahşap-hibrit sistemiyle ilgili seminer düzenledi.

Seminerde konuşmacı olarak Avusturya’nın Viyana kentinde çalışma yaşamını sürdüren Ferhat Can ve Volkan Başocak yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yenilikçi Yapım Tekniği Ahşap-Hibrit Sistem başlıklı seminer DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Betonarme yapıların enerji verimliliği ve çevreye verdiği olumsuz etkilerin günden güne daha çok tartışıldığı bir döneme girildiği kaydedilen açıklamada, ahşap-hibrit sistemlerin yenilikçi bir yöntem sayıldığı ifade edildi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak eğitim ve uygulama alanındaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemini vurgularken, yenilikçi yapım sistemlerinden ahşap-hibrit sistemin en kısa zamanda ülkede de hayata geçirilmesi yönünde adımlar atılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Atun, söz konusu sürdürülebilir uygulamaların sınırlı kaynaklara sahip Kuzey Kıbrıs için değerli bir açılım olabileceğini vurguladı.