Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansın açılışı bugün Rektörlük binasındaki Senato toplantı odasında yapıldı.

DAÜ2den yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim üyesi, Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç konferans hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Özataç, amaçlarının bankacılık ve finans alanındaki son araştırmaların paylaşıldığı, küresel ve finansal pazarlar ile karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışıldığı bir platform oluşturarak ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Konferansa farklı ülkelerden konusunda uzman kişilerin başvurduğunu belirten Prof. Dr. Özataç, konferans kapsamında 6 farklı oturumda 45 bildiri sunulacağını vurguladı. Prof. Dr. Özataç, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve konferansın sponsoru olan Garanti BBVA’ya teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, konferansın; değerli sunumlar içerdiğini belirterek, birçok ülkeden alanında uzman kişilerin bildiriler sunacağını, bankacılık sektörüne ve literatüre büyük katkı sağlanacağını kaydetti.ı vurguladı.

Konferans, saat 11.00’de Cardiff Business School Finans ve Yatırım Bölümü Başkanı ve Araştırma, Etki ve İnovasyon Birimi Müdür Yardımcısı davetli konuşmacı Prof. Dr. Arman Eshraghi’nin “Finansal Teknoloji ve Yatırım Davranışı: Araştırma Sinerjileri - Financial Technology and Investment Behaviour: Research Synergies” konulu sunumu ile devam etti.

Ardından, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde Prof. Dr. Mete Feridun başkanlığında “Sürdürülebilir Finans/Kripto - Sustainable Finance/Crypto Assets” konulu ilk oturum gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında Prof. Dr. Eralp Bektaş başkanlığında “Finansal Ekonomi/Borsa - Financial Economics/Stock Market”, Prof. Dr. Cahit Adaoğlu başkanlığında “Hisse Senedi Piyasası / Kurumsal Finans - Stock Market/Corporate Finance”, Prof. Dr. Sami Fethi başkanlığında “Kurumsal Finans/Bankacılık/Borsa - Corporate Finance/Banking/Stock Market” ve Yrd. Doç. Dr. Bezhan Rustamov başkanlığında “Yönetim - Management ” konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Yarın da devam edecek olan konferansta davetli konuşmacılar arasında yer alan EM Normandie Business School Akademik İşler ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Boubaker “Yeşil Bankacılık ve Çevresel, Sosyal, Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme - Investing in the Future: The Importance of Green Finance and ESG” konusunda sunum gerçekleştirecek.

Konferans kapsamında genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra; şirket finansmanı, kriz yönetimi ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konular da ele alınacak.