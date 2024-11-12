DAÜ’den verilen bilgiye göre, sergi DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde organize edilecek. 15 Kasım konulu fotoğraf sergisi açılışı ve müzik dinletisi 14 Kasım Perşembe yer alacak. Açılış saat 10.00’da DAÜ Rektörlük Binası önünde yer alacak. Sergide, 1963-15 Kasım 1983 döneminde ait tarihsel süreci konu alan fotoğraflara yer verilecek.

Müzik dinletisi de DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri tarafından sunulacak.

-Cumhuriyet Koşusu

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü de KKTC’nin kuruluşunun, 41’inci yıldönümü vesilesiyle koşu da düzenleyecek. Cumhuriyet Koşusu 14 Kasım Perşembe, saat 14.00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak.

Koşu 40 yaş altı kadın / erkek ve 40 yaş üstü kadın / erkek şeklinde yer alacak. Koşuya katılacak olanların 13:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde olması gerekiyor. Detaylı bilgi için telefon: 630 23 02