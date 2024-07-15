DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu, DAÜ Yayınları’ndan bir seçkiyi, Gazimağusa Belediyesi Sonay Adem Kütüphanesi’ne ve Mağusa Kent Müzesi Derneği’ne hediye etti.

DAü Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ceren Gezer ile Dr. Erkan Arkın, Gazimağusa Belediyesi Sonay Adem Kütüphanesi ve Mağusa Kent Müzesi Derneği’ni ziyaret ederek, DAÜ Yayınları’ndan bir seçkiyi hediye etti.