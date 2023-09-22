Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ’de demokratik süreçlerin çalıştırılacağını, Senato tarafından alınan kararların üniversitenin bekası göz önünde bulundurularak değerlendirileceğini kaydetti.

Bu sabah DAÜ’de rektör ve rektör yardımcılarının istifası ve Senato toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Özcenk, üniversitede 38 ay boyunca özveri ile hizmet veren rektör ve rektör yardımcılarına teşekkür etti.

Özcenk, “Üniversitemiz, göz bebeğimizdir ve ülkemizdeki her vatandaşın güven duyduğu kurumumuzun ilelebet yaşaması Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak görevimizdir. Üniversitemizdeki özerk ve demokratik yapıyı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca, tüm demokratik süreçler çalıştırılarak, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulmak üzere Senato tarafından alınan kararlar üniversitemizin bekası göz önünde tutularak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.