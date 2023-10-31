Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Konferans, 1-5 Kasım tarihleri arasında "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla düzenlenecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 30. EURHODIP Konferansı, 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Açılış töreninde; açılış konuşmaları ve plaket takdimlerinin yanı sıra The Cyprus Dance Education Centre dans gösterisi, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) koro performansları, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik performansı ve kokteyl yer alacak.

Konferansta, 5 gün boyunca, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışmaları ve etkinlikler düzenlenecek, uluslararası turizm endüstrisinden konuşmacı ve konuklar yer alacak, bildiriler sunulacak.