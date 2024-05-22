Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu adına temsiliyet görevini sağlayan Doç. Dr. Eda Yazgın, Hatay’da tanıtım seminerleri kapsamında DAÜ’lü eğitimcilerle bir araya geldi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yazgın’ın bölge okullarda öğretmenlik yapan DAÜ mezunu eğitimcilerle buluşarak Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin okullara eğitim materyalleri armağanlarını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, ziyaretler sırasında Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile bölge okulları arasında gerek öğretmenler için hizmetiçi eğitim buluşmaları, gerekse okulların pedagojik materyallerle desteklenmesi için süreç içerisinde dayanışma ve iş birliğinin sürdürülmesinin planlandığı kaydedildi.

DAÜ akademisyeni Yazgın, “Mezunlarımızın en zorlayıcı yaşam koşullarında dahi görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirmek için gösterdikleri çabalarını yerinde gözlemedik. Üniversitelerinin her durumda yanlarında olduğunu hissetme duygusu ise öğretmenleri çok mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.