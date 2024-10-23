DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşen gösteride "Alkol Kontrolü," "Ağustos Böceği ve Karınca" ve "Kadın" başlıklı üç skeç izleyicilere sunuldu.

Oyunun yönetmenliğini Ekin Karabulut üstlendi. Yönetmen yardımcısı olarak Ahmet Emre Topaloğlu ve Deniznaz Saçma, rejide ise Azade Akkuzugil ve Uğur Andaç Güneş görev aldı. Oyuncu kadrosunda Orkun Burak Gülhan, Yiğit Kargın, Mete Han Kabakçı, Ekin Karabulut, Özkan Alp İşbiçer, Can Birlik, Kardelen Çilingir, Furkan Sırakaya, Polat Emence, Selin İpek Aknar, Yarengül Altünay, Muhammet Buğra Erkoç, Deniznaz Saçma, Ahmet Emre Topaloğlu ve Yiğit Kibar yer aldı.

DAÜ Tiyatro Topluluğu, etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek, yıl boyunca farklı skeçlerle devam edeceklerini dile getirdi.