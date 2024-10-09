DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu başarının “DAÜ’nün genlerinde” bulunduğunu belirtti.

Kılıç, “DAÜ, bir devlet üniversitesi olarak KKTC ekonomisinin lokomotifi olan ülke yükseköğretimine yön veren bir vizyonla hizmet etmektedir. Uluslararası bağımsız sıralama kuruluşları tarafından her zaman üst sıralarda gösterilmemiz tesadüf değildir. Bu başarı, özveriyle çalışan tüm DAÜ ailesine aittir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.