Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarından biri olan ve İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.

DAÜ'den yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 85 ülkeden 850 üniversitenin sıralandığı İşletme ve Ekonomi alanında 301-400 bandında yer alarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birinci bandı, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve Kıbrıs adası genelinde ise ikinci bandı paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, DAÜ’nün Fiziksel Bilimler ve Mühendislik alanlarında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “107 ülkeden 1,447 üniversitenin sıralandığı Fiziksel Bilimler alanında 301-400 bandında yer alan DAÜ, 97 ülkeden 1,488 üniversitenin sıralandığı Mühendislik alanında ise 501-600 bandında değerlendirildi.” denildi.

DAÜ’nün ayrıca ilk kez listeye girme başarısını gösterdiği Tıp ve Sağlık alanında 102 ülkeden 1,150 üniversite arasında 601-800 bandında yer alarak KKTC’de listeye giren iki üniversite arasında birinci olduğunun belirtildiği açıklamada, DAÜ’nün bu alanda Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri genelinde üçüncü bandı paylaştığı kaydedildi.

- Kılıç: “DAÜ, küresel ölçekte saygın bir üniversitedir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kalitesini çeşitli dünya sıralamalarında kanıtlamaya devam ettiğini belirterek, DAÜ’nün küresel ölçekte saygın bir üniversite olduğunu ve her zaman dünyanın en iyileri arasında yer aldığını vurguladı.

Kılıç, “Elde edilen söz konusu başarının DAÜ’nün sadece KKTC’de değil uluslararası alanda da güçlü bir konuma sahip olduğunun en büyük göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Kılıç, başarının her zaman özveriyle çalışan DAÜ çalışanlarına ait olduğunu belirterek, tüm DAÜ ailesini kutlayarak başarıların devamını diledi.