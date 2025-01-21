Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek etkinliğine hazırlanıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, TEKNOFEST KKTC yarışmalarına kayıtlarını yapmış takımların öğrencileri ve danışmanları DAÜ Rektörlüğü’nün çağrısıyla bir araya gelerek, güven tazeledikleri belirtildi.

DAÜ Senato Odası’nda gerçekleşen toplantıda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Teknoloji Yarışmaları ve Proje Koordinatörü ile Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Danışmanı Doç. Dr. Davut Solyalı ve DAÜ Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik yer aldı.

Açıklamada, TEKNOFEST KKTC yarışmalarının Ercan Havalimanı’nın Eski Terminal Binası’nda, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleneceği ve kayıtların da 30 Ocak'a kadar süreceği vurgulandı.

TEKNOFEST’in 2018 yılından bu yana toplam 10 kez düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, “TEKNOFEST KKTC kapsamında gençler 7 farklı kategorideki teknoloji yarışmasında hayallerini gerçeğe dönüştürürken, Doğu Akdeniz'de 7'den 70'e Millî Teknoloji Hamlesi heyecanını da yaşamaya hazırlanıyor” denildi.

-Kılıç: “DAÜ olarak hep birlikte kazanacağız”

Prof. Dr. Kılıç toplantıda, TEKNOFEST gibi yenilik, yaratıcılık ve gelişimi ifade eden bir etkinliğe katılmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını belirtti.

TEKNOFEST’in bir yarışmanın ötesinde, zorluklara karşı mücadele, engelleri aşma ve gelişim için yapılan bir çalışma olduğunu belirten Kılıç, etkinliğin yenilikçi yeteneklerin sunulması açısından çok değerli bir ortam sağladığını söyledi.

Kılıç, bu alanda yapılacak çalışmaların katılımcıları bir adım öteye taşıyacağını vurgulayarak, “Başarısızlık diye bir şey yoktur. DAÜ olarak hep birlikte kazanacağız.” Dedi.

DAÜ’nün günümüz gelişimlerine uyum sağlayan bir üniversite olduğunu belirten Kılıç, TEKNOFEST’e katılımın büyük düşünebilmenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kılıç konuşmasının sonunda, yarışmaya katılarak DAÜ’yü temsil edecek öğrencilere ve akademisyenlere başarılar diledi.

-Solyalı: “TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Kültürümüz Olacak”

Toplantıda konuşan Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Danışmanı Doç. Dr. Davut Solyalı da, yarışmalara katılacak öğrencilerin birçok alanda tecrübe ve deneyim bakımından önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti. Ayrıca, TEKNOFEST’in DAÜ’de teknoloji yarışmaları kapsamında kültürümüz olacağını dile getiren Solyalı, bu anlayışın başlangıcını gerçekleştirecek tüm öğrencilere, özverili danışmanlara ve paydaşlara teşekkür ederek, DAÜ’nün bu anlamda en iyi ortamı sunacağını vurguladı.

Solyalı, daha fazla takımın bu tecrübeyi deneyimleyebilmesi ve güçlü bir DAÜ çıkışı için katılımcılardan çevrelerine uzanmaları ve henüz kayıtlarını tamamlamamış takımlara destek vermeleri çağrısını da yaptı.