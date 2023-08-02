Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ’de maaşların hayat pahalılığı yansıtılmadan ödenmesiyle ilgili gelişmeleri yargıya taşıyacağını açıkladı.

DAÜ-SEN'den yapılan açıklamada, ekonomik durumun atlatılması için çözüm üretilmesini engellediği gerekçesiyle DAÜ rektörünün görevden alınmasını veya istifasını talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Mevcut durumu 2 Ağustos Çarşamba günü yargıya taşıyacağız. Rektörün de şahsen hesap vermesi için dava açacağız. Yapılması gereken Üniversitemizi bu duruma sürükleyen, çözüm masasını dinamitleyen, çözüm olmaması için elinden geleni yapan Rektörün istifa etmesi veya görevinden alınmasıdır. Tek tek yetkilerini ve etkisini kaybetmekle karşı karşıya kalan Senatonun ve Üniversite Yönetim Kurulunun(ÜYK) birincil görevi budur” denildi.

Sendika açıklamasında, Rektörün ÜYK’yı gayri resmi olarak topladığı da iddia edildi.

DAÜ-SEN’in 31 Temmuz’dan önce kapsamlı bir çözüm bulma çabalarının DAÜ yönetimi yüzünden sonuçsuz kaldığı iddia edilen açıklamada, hayat pahalılığı oranında kesinti yapılarak maaşların ödenmesiyle toplu iş sözleşmesi ve tüzüklerin ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanlara asgari ücretin altında maaş verilmeye başlandığı ileri sürüldü.

DAÜ’nün devlet desteğine ihtiyaç duyan bir hale düştüğü iddia edilen açıklamada, Rektörün bu konuda hiçbir makul ve kapsamlı çözüm getirecek plan ve öneri ortaya koymadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rektör’ün ÜYK’yı ve Senatoyu çalışmaz hale getirdiği de ileri sürülerek, nihai çözüme Üniversitenin tüm unsurlarının uzlaşısı ile ulaşılabileceği belirtildi.