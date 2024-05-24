Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına 27 Mayıs Pazartesi günü kermes düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, kermes, 10.00 – 14.00 saatleri arasında, DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde yer alacak.

“Gönülden Eğitim!” sloganıyla İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler ve Medya müdürlükleri organizasyonunda, tüm DAÜ personelinin katılım ve katkılarıyla düzenlenecek kermeste, fakülteler ve yönetsel birimler tarafından stantlar kurularak, personel tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içecekler satışa sunulacak.

Kermesten elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği-Şampiyon Melekler Eğitim Bursu Fonu’na bağışlanacak.